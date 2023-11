Nazionali, sconfitte per Argentina e Brasile, pari per il Cile. Per Lautaro 45′, Sanchez 90′

90' in campo per Alexis Sanchez con il Cile: la Roja non è andata oltre il pareggio (0-0) con il Paraguay. Un risultato che lascia la nazionale cilena a quota 5 e che ha portato alle dimissioni del CT Berizzo.

Infine il Brasile di Carlos Augusto - rimasto in panchina per tutto il match - è stato battuto 2-1 in rimonta dalla Colombia.

Questa la situazione del girone, con il big match tra Brasile e Argentina che si disputerà nella notte tra martedì e mercoledì.

Classifica: Argentina 12, Uruguay 10, Colombia 9, Venezuela 8, Brasile 7, Ecuador 5, Paraguay 5, Cile 5, Bolivia 3, Perù 1.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.