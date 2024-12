Inter e NTS Sport annunciano il loro accordo di partnership: i dettagli

NTS Sport è un esempio di eccellenza italiana nell’ambito delle soluzioni per lo sport. Fondata nel 1989 con il nome New Tennis System, grazie alla visione imprenditoriale del fondatore Michele Corsiero e all'ingresso in azienda dei figli Davide e Simone, l’azienda ha saputo evolversi per affrontare le nuove sfide del settore, estendendo la propria competenza ben oltre il tennis. Oggi, NTS Sport con sede a Cavenago di Brianza (MB) è sinonimo di innovazione, affidabilità e qualità, offrendo una gamma di servizi e prodotti in grado di rispondere alle esigenze di una clientela sempre più ampia e diversificata.