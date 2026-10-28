Dopo il successo contro la Fiorentina, l'Inter si prepara ad affrontare il primo turno infrasettimanale della stagione: i nerazzurri scenderanno in campo mercoledì 28 ottobre alle ore 18:30 in casa del Venezia.

La sfida, valida per la nona giornata di Serie A, vedrà la squadra di Chivu impegnata contro gli arancioneroverdi allenati da Davide Nicola, che arrivano all'appuntamento dopo la sconfitta subita a Marassi contro il Genoa.

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Come sta andando l'Inter di Chivu

Sette vittorie e un pareggio, con 23 gol fatti e 10 subiti: l'Inter guida la classifica della Serie A dopo otto partita con 22 punti, al pari della Lazio. Una partenza quasi perfetta quella della squadra di Chivu, costruita grazie a una serie di prestazioni di grande livello offensivo e voglia di vincere, riuscendo sempre a recuperare il risultato nelle situazioni di svantaggio. I nerazzurri, infatti, sono la squadra cha ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio nei Big-5 campionati europei 2026/27: ben 13, almeno cinque più di qualsiasi altra - record considerando le prime otto giornate in una singola stagione di Serie A negli ultimi 20 anni. A testimonianza di questa capacità di rimonta, l'Inter ha realizzato sette dei suoi ventitré gol negli ultimi quindici minuti di partita: nessuno ha fatto meglio in questa Serie A.

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Lo stile di gioco offensivo dei nerazzurri trova riscontro nei numeri: l’Inter è la squadra che ha effettuato più tiri in porta in questa Serie A (62), quella con il dato più alto di Expected Goals prodotti (23,2), perfettamente in linea con i 23 gol realizzati, e quella con più cross tentati su azione (140, davanti ai 138 della Juventus e ai 126 del Venezia).

La squadra di Chivu è anche quella che ha colpito più legni in questa Serie A (10), al primo posto anche nei cinque grandi campionati europei al pari del Real Madrid, ed è anche la squadra con più giocatori che hanno creato almeno 15 occasioni in questa Serie A: tre - Federico Dimarco (19), Andy Diouf (16) e Nicolò Barella (16).

Quella nerazzurra è la formazione con il miglior attacco del campionato, con 23 gol realizzati: è solo la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria in cui una squadra realizza più di 22 centri nelle prime otto gare stagionali in Serie A, dopo il Napoli 2017/18 (26) e l’Inter 2021/22 (23).

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I numeri di Thuram

Barella e Zielinski, i dati

Un momento trascinante per Marcus Thuram, assoluto protagonista della rimonta con la Fiorentina e dell'avvio di stagione dei nerazzurri. L'attaccante francese ha guidato la squadra nel finale contro i viola realizzando il gol dell'1-1 e procurandosi il rigore della vittoria, la sua 100° in nerazzurro considerando tutte le competizioni. Tikus ha preso parte a un gol in ciascuna delle sue ultime sei presenze in Serie A (cinque reti e due assist nel parziale), e domani affronterà l'unica avversaria, il Venezia, che ha affrontato in più di un’occasione in Serie A (due) senza segnare né fornire assist.Un gol decisivo quello di Piotr Zielinski, freddissimo nel realizzare al 97' il rigore da tre punti contro la Fiorentina. Il polacco (2G+2A) è uno dei quattro centrocampisti che hanno segnato più di una rete e fornito più di un assist in questo campionato (assieme a Adrien Rabiot, Nico Paz e Romano Schmid); tra questi, inoltre, Piotr è quello ad esserci riuscito disputando meno minuti nel torneo in corso (443').

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Nicolò Barella, a segno contro il Venezia in Serie A il 22 gennaio 2022, ha registrato 250 passaggi riusciti nella metà campo offensiva nel torneo in corso - tra i centrocampisti hanno fatto meglio solo Douglas Luiz (319) e Lewis Ferguson (287). Quella contro la Fiorentina è stata la sua 200ª partita vinta nel massimo campionato italiano e dal suo esordio nella competizione (stagione 2014/15) solo altri due giocatori hanno toccato tale soglia: il compagno Piotr Zielinski (234) e Paulo Dybala (213).