Inter, presentata una nuova offerta all’Atalanta per Zapata: cifre e dettagli

Il club nerazzurro non molla l'attaccante colombiano e ha presentato una nuova offerta a Percassi

L'Inter non molla Duvan Zapata . Dopo aver ufficializzato Edin Dzeko, il club nerazzurro è sempre alla ricerca di una punta per completare il reparto d'attacco.

Secondo quanto riporta Tuttatalanta, nel weekend di ferragosto, "l'Inter avrebbe formulato con i propri agenti di mercato la nuova offerta da presentare sul tavolo dei Percassi per il cartellino del centravanti colombiano. All'Atalanta pronti 30 milioni di euro, senza contropartite, più bonus". È quindi corsa a tre con Correa e Insigne sullo sfondo, in questo momento è Zapata il prescelto per sostituire Romelu Lukaku.