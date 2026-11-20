Un ospite speciale all'Inter HQ nella giornata di venerdì: il maratoneta Yeman Crippa, grande tifoso nerazzurro, ha visitato la sede del Club nel cuore di Milano.

Crippa è stato accolto dal Presidente e CEO nerazzurro Giuseppe Marotta, che ha omaggiato l'atleta con una maglia dell'Inter personalizzata.

Inter, chi è Yeman Crippa

Atleta di grande livello, Crippa detiene i primati italiani di 3.000, 5.000 (outdoor e indoor) e 10.000 metri su pista oltre ai record nazionali dei 5, dei 10km e della mezza maratona su strada.

Nato mezzofondista, Yeman Crippa si è evoluto come maratoneta negli ultimi anni: in carriera ha vinto tre medaglie d'oro agli Europei d'atletica.

Dopo la vittoria nei 10.000 metri nel 2022, Crippa ha conquistato due ori a Roma nel 2024, nella mezza maratona individuale e a squadre. Nel 2026 Yeman ha vinto la maratona di Parigi ed è arrivato secondo alla maratona di New York dello scorso 1 novembre.

(Fonte: Inter.it)