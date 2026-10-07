A margine della consegna del "Premio Gianluca Vialli 2026", assegnato a Rimini, Gianluca Pagliuca ha voluto ricordare così l'ex giocatore scomparso nel 2023 dopo una lunga malattia. "È stato innanzitutto un amico, poi un campione, un compagno di squadra che mi ha dato tanto e che mi ha fatto vincere tanto. Io e lui avevamo un rapporto d'amicizia splendido. Era come un fratello per noi, avevamo un gruppo fantastico alla Samp. Quando ripercorro le stagioni dall'86/87 fino a quando è rimasto alla Samp, ho solo ottimi ricordi".

Getty Images

L'ex portiere nerazzurro parla poi del dualismo Martinez-Provedel. "Io credo proprio che il titolare sia Josep Martinez, poi logico che capiterà una occasione anche per Provedel. Punire un portiere per un errore mi sembra esagerato".