Al rientro dalla maxi sosta per le nazionali, l'Inter sarà protagonista di un tour de force che vedrà i nerazzurri scendere in campo 9 volte in appena 29 giorni. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il piano di Cristian Chivu è quello di distribuire uomini e risorse tra la sfida con il Parma, il calendario sabato 10 ottobre alle 18, e quella di Champions, contro il Bruges, programmata per il 13. Sono molti i fattori di cui tenere conto.

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"Cominciando proprio dal primo appuntamento, si può già dare per assodato che verranno privilegiati gli elementi rimasti alla Pinetina. Evidentemente, non solo saranno meno stanchi rispetto ai nazionali, ma avranno anche rigenerato le batterie grazie alla settimana off. Tutto ciò significa che i vari Pavard, Carlos Augusto, Luis Henrique, Jones, Mkhitaryan avranno ottime chances di partire titolari contro gli emiliani. Si candida anche Dimarco, che è stato rilasciato da Mancini, visto che la distorsione al ginocchio sinistro non era completamente smaltita".

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"A distanza di 4 giorni, per la seconda gara di Champions si potrebbe vedere un’Inter completamente diversa o quasi. Lautaro, ad esempio, potrà rimanere a riposo in campionato, dovendo smaltire un viaggio transoceanico e il conseguente fuso, senza contare che sarà pure l’ultimo a rientrare, ma non mancherà certo dal palcoscenico europeo. E, al suo fianco, potrebbe avere Thuram, uno dei pochi nerazzurri candidati a giocare entrambe le partite. Contro i belgi dovrebbe rivedersi pure Calhanoglu, al lavoro per smaltire il guaio muscolare agli adduttori che l’ha fermato prima dell’Udinese: ovviamente, con il turco si userà la massima cautela. Il turn-over potrebbe davvero essere una delle chiavi nella lotta per lo scudetto e non solo".

(Corriere dello Sport)