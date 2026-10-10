Finalmente è tornato il campionato e l'affetto dei tifosi dell'Inter si è fatto sentire fin da subito: pienone a San Siro per la sfida contro il Parma

Marco Astori
thuram inter parma

VIDEO / Inter, dalla punizione di Ronaldo alla magia di Vieri: i 5 gol più belli contro il Parma

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Finalmente è tornato il campionato e l'affetto dei tifosi dell'Inter si è fatto sentire fin da subito: pienone a San Siro per la sfida contro il Parma.

Conferenza Chivu
Getty

Come comunicato dal club nerazzurro, sono 74.907 gli spettatori presenti sulle tribune al Meazza, con 1186 nel settore ospiti.

San Siro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
I commenti sono momentaneamente disabilitati. Torna a trovarci più tardi per dire la tua.