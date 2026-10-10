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Finalmente è tornato il campionato e l'affetto dei tifosi dell'Inter si è fatto sentire fin da subito: pienone a San Siro per la sfida contro il Parma.

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Come comunicato dal club nerazzurro, sono 74.907 gli spettatori presenti sulle tribune al Meazza, con 1186 nel settore ospiti.