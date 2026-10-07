Alla vigilia della sfida di campionato l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa
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Il campionato si prepara finalmente a ripartire dopo la lunga sosta dedicata agli impegni delle Nazionali: l'Inter scenderà in campo a San Siro sabato 10 ottobre alle 18:00 per affrontare il Parma nella gara valida per la 6ª giornata di Serie A.
Alla vigilia della sfida di campionato l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa in programma all'Inter Training Center di Appiano Gentile.
L'appuntamento è per venerdì 9 ottobre alle ore 14:30. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali del Club.
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