L'Inter è la squadra con più gol segnati e meno subiti in Europa. Secondo l'analisi della società Soccerment di Aldo Comi, nessuno in Serie A crea più occasioni in contropiede, né fa lo stesso numero di passaggi filtranti. E l'Inter è seconda solo all'Atalanta per triangoli chiusi. Per contro, è agli ultimi posti in Europa per lanci lunghi del portiere e dribbling tentati. Segno che la prima opzione è sempre cercare un compagno libero.