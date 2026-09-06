È stata una rimonta da urlo quella operata dall'Inter ai danni del Napoli. Sotto di due gol, i nerazzurri hanno trovato la forza di reagire e ribaltare la squadra di Allegri. Al di là della vittoria, la gara della squadra di Chivu certifica la forza e soprattutto la profondità della panchina. È da lì che è arrivata la svolta.

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"È sempre Pazza Inter. Rimonta due gol al Napoli, rischia due volte sul gong di prendere il 3-2 e infine lo segna lei, con Lautaro Martinez (e chi sennò?) consegnando a Cristian Chivu gli scalpi del Napoli e di Massimiliano Allegri, contro cui nell’ultima stagione aveva raccolto appena un punto in quattro partite. Nel fine settimana che fa d’antipasto all’inizio della Champions League, la notte di San Siro, grazie all’atteggiamento delle due squadre, è stata uno spottone per il nostro calcio. L’Inter ha vinto perché ha un organico più profondo nella qualità del Napoli e perché Cristian Chivu è stato bravo a sfruttare tutti i cavalli nel motore", sottolinea Tuttosport.

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"Difficile trovare miglior biglietto da visita da portare a Madrid, dove martedì l’Inter farà il suo esordio in Champions anche se preoccupa il problema al ginocchio sinistro che ha costretto Dimarco al cambio. La situazione verrà valutata giorno dopo giorno ma è certo che non verranno corsi rischi data l’importanza dell’esterno per l’Inter".

(Tuttosport)