Ritorno degli ottavi di finale di Champions League per l'Inter: i nerazzurri affrontano questa sera l'Atletico Madrid . Si parte dalla vittoria per 1-0 dell'andata firmata Arnautovic, un piccolo vantaggio per la formazione di Inzaghi.

Sono 8 i precedenti scontri a eliminazione diretta di Champions League in cui l'Inter è partita dopo aver vinto la gara di andata. La Gazzetta dello Sport fa il bilancio del passato: "L'Inter ha passato il turno in 7 degli ultimi 8 precedenti in turni ad eliminazione diretta in Champions League dopo aver vinto la partita di andata. In Spagna però i nerazzurri non vincono dal 2004, con il 5-1 rifilato al Valencia".