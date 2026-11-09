Il giorno dopo l'11esima giornata di Serie A, dalle colonne della Gazzetta dello Sport Fabio Licari fa il punto sulla lotta scudetto. Per il giornalista al momento sono cinque le squadre in lotta per il tricolore. "L’Inter domina lo scontro diretto con il Como, la Lazio rallenta contro un Napoli disperato, e la classifica al vertice s’accorcia ancora: tre squadre in due punti prima della sosta, c’è anche la Roma che sabato ha travolto il Sassuolo e la panchina di Aquilani. Impossibile dire chi sia più forte: di sicuro la Lazio è la meno accreditata al titolo, però non si ferma mai. Senza dimenticare Milan e Como in agguato: al momento sono in lotta per un posto Champions, ma vietato mettere limiti alla provvidenza. Cinque per uno scudetto sono forse troppe, ma il campionato comincia a fare chiarezza: cosa loro".

"Le altre sono praticamente fuori. L’impressione è che la Juve possa ormai programmare con tutte le sue forze un quarto posto. Sarebbe un miracolo, vista la macchinosità e la lentezza della manovra e l’incapacità di andare in gol. Dalla Juve all’Inter, dal Como al Milan, quello che nessuno può comprare, nel calcio di oggi, è la continuità. Ci si aspettava di più dal Como, con gli occhi ancora luccicanti dei nove gol al Lens. Niente da fare: dodici partite consecutive contro l’Inter, dodici sconfitte. S’è vista l’Inter che all’inizio, forse più nelle opinioni che in campo, giocava un campionato tutto suo".

"Perso Lautaro, Chivu ha ritrovato un grande Thuram mentre Pio Esposito c’è sempre, anche nei momenti difficili, e se l’Italia di Mancini non può farne a meno anche l’Inter gli deve tanto. Inter prepotente, ma non era il vero Como: passivo, lento, quasi inerte. Facile attribuire il calo allo sforzo di metà settimana: ma dopo le prime tre partite di Champions, più impegnative dal punto di vista mentale e agonistico, il Como aveva sempre vinto. Insomma, una giornataccia".

(Gazzetta dello Sport)