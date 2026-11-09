Il pensiero del noto giornalista con le stoccate ad alcuni protagonisti dell'ultima domenica di campionato
VIDEO/ Women's Champions League, vigilia di Inter-City: l’allenamento delle nerazzurre
Si ferma il campionato dopo una giornata in cui le polemiche non sono mancate. Paolo Ziliani, noto giornalista, attraverso il suo profilo X ha raccolto alcuni dei temi lasciati in eredità dalle gare della domenica:
"Il piagnisteo pro Juve di DAZN, Allegri che sprona il Napoli ricordando il suo flop al Milan (!), il mancato rosso per fallo su Rabiot e l'impressionante prova di forza dell’Inter: la Serie A si ferma con nuove certezze. Dopo tre mesi di campionato caratterizzati da continui omaggi arbitrali fatti alla Juventus, nel giorno in cui Bremer ... CONTINUA A LEGGERE QUI
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