Contro il Feyenoord l'Inter ha centrato la seconda vittoria consecutiva in Champions League. Più che il risultato è stata la prestazione dei nerazzurri a rimanere impressa. Il giorno dopo la gara, il Corriere della Sera analizza la vittoria della squadra di Chivu.

"Il rumore del silenzio è musica per le orecchie dell’Inter: la squadra di Chivu spegne in un attimo il frastuono del De Kuip e gioca come se avesse Mozart in cuffia: lucida, precisa, finalmente brillante. I nerazzurri si erano quasi scordati il sapore di una vittoria tranquilla, senza fiatone. E invece dopo la sconfitta nel derby liquidano il Feyenoord in una partita ancora più importante, perché serve a sistemare la classifica di Champions: il ritmo delle migliori è altissimo e i 16 punti che dovrebbero servire per entrare tra le migliori otto sono un’asticella molto alta. Con Stoccarda e Liverpool a San Siro e nelle trasferte di Dortmund e Bratislava, servono tre vittorie e un pareggio: difficile, ma non impossibile se l’Inter da esportazione è questa".

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"Ma per fare i conti c’è tempo, servivano segnali da «un gruppo sano» come lo definisce il presidente Marotta prima della partita. Chivu pretendeva risposte dalla sua squadra e le voleva subito, perché l’approccio della maggior parte delle gare fin qui è stato rivedibile".

(Corriere della Sera)