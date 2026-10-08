Archiviata la sosta per le Nazionali, le formazioni nerazzurre sono pronte per tornare a giocare
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Archiviata la sosta per le Nazionali, le varie formazioni dell'Inter sono pronte per tornare a giocare. È in arrivo un sabato a forte tinte nerazzurre: nello stesso giorno, infatti, scenderanno in campo Prima Squadra, U23 e Primavera. Si comincia con i ragazzi di Bigica, che alle 11 ospitano il Como al Konami Centre. Subito dopo toccherà al gruppo di Vecchi, di scena alle ore 14:30 in trasferta contro il Savoia. A chiudere il programma c'è la squadra di Chivu, che alle 18 affronta a San Siro il Parma.
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