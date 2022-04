Inter Primavera, Cortinovis: “Vittoria importante, contento di essere tornato”

Il difensore e capitano nerazzurro, di nuovo in campo dopo 4 mesi, ha commentato il successo di oggi sul Sassuolo

Fabio Cortinovis, difensore e capitano dell'Inter, ai microfoni di Inter TV ha commentato il successo di oggi sul Sassuolo: "Una vittoria molto importante, che ci permette di arrivare al secondo posto e di distanziare le inseguitrici. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, il Sassuolo è una grandissima squadra, con un bel palleggio: noi abbiamo cercato di aspettarli e di far male in ripartenza, e fortunatamente ci siamo riusciti. Abbiamo fatto un'ottima prestazione nel reparto difensivo, purtroppo abbiamo preso gol in mischia dove sicuramentepotevamo fare meglio. Siamo riusciti a limitare un buon giocatore come Samele. Pescara? Dobbiamo cercare di essere concentrati, di non sottovalutare la partita e di fare come nelle ultime 7, affrontandola come una finale e dando il 100%. Il mio ritorno in campo? Dopo circa 5 mesi dall'ultima partita che ho fatto è stato sicuramente bellissimo: adesso sto bene e spero di continuare a giocare il più possibile".