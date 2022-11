Inter Primavera, Esposito: “Gol che aspettavo. Vittoria che dà morale e fiducia”

Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter Primavera, ha parlato ai microfoni di Inter TV al termine del match di ieri contro l'Udinese, vinto dai nerazzurri per 2-1 e deciso da un suo gol nella ripresa: "Un gol pesantissimo, che aspettavo da un bel po' di partite. Sono contento soprattutto perchè questa volta un mio gol ha portato i 3 punti, che ci servivano tantissimo. Oltretutto è la prima vittoria in casa, ci serviva davvero tanto per continuare la nostra striscia positiva. L'Udinese è una squadra molto fisica, soprattutto dietro, hanno tenuto molto bene per gran parte della partita. Il gol ce lo meritavamo, l'abbiamo cercato fino alla fine e lo abbiamo trovato. Questa striscia positiva magari non ci sta dando ancora tanto in classifica, visto che siamo ancora dietro, ma ci dà tanto a livello di fiducia e di morale. Abbiamo iniziato male, non siamo noi quelli che hanno iniziato e dobbiamo dimostrarlo. Forse siamo stati bravi solamente a parole, ora stiamo facendo i fatti e dobbiamo continuare a dimostrarlo".