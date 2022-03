Inter Primavera, Sangalli: “Carboni jr? Fortissimo, ora non deve montarsi la testa”

Le parole del centrocampista e capitano dell'Under 19 nerazzurra dopo il successo di ieri contro il Cagliari

Mattia Sangalli, centrocampista e capitano dell'Inter Primavera, ha parlato ai microfoni di Inter TV al termine del match di ieri contro il Cagliari, vinto 1-0 grazie al gol di Valentin Carboni: "Ci tenevamo molto, era uno scontro diretto. Probabilmente questi 3 punti valgono anche qualcosa in più perchè eravamo a pari punti con il Cagliari, aveva una partita in meno e adesso li abbiamo sorpassati. Nel primo tempo è stata una partita equilibrata, maschia, con tanti contrasti in mezzo al campo. Nel secondo siamo riusciti a prevalere sotto l'aspetto tecnico e a mantenere il vantaggio fino alla fine. Il clean sheet? Quando non si subisce gol sicuramente non perdi le partite, e poi hai più probabilità di vincere. Anche oggi, a parte una palla inattiva e un cross, non abbiamo concesso niente, poi davanti abbiamo qualità, giocatori forti, che riescono a sbloccare le partite.