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Grande entusiasmo a Hong Kong per il primo allenamento a dell'Inter: i nerazzurri, dopo la conferenza stampa di Chivu e Barella, sono scesi in campo per una seduta pomeridiana, sotto la pioggia, al Kai Tak Sports Park.

Tutto pronto dunque per il primo impegno dell'Internazionale Summer Tour, che vedrà in campo l’Inter sabato 1 agosto al Kai-Tak Stadium nell'amichevole contro il Manchester City.

La squadra ha svolto la prima seduta di allenamento a Hong Kong sotto gli occhi di Cristian Chivu e del suo staff alla vigilia del match contro la squadra allenata da Enzo Maresca: il fischio d'inizio è in programma per le ore 19:30 locali (le 13:30 in Italia).

Getty Images

La squadra ha svolto una seduta a porte aperte ed è stata accolta dal caloroso abbraccio dei tifosi nerazzurri presenti in città. Sugli spalti hanno assistito alla seduta circa 250 soci degli Inter Club e rappresentanti delle Inter Academy, che hanno potuto seguire da vicino il lavoro dei nerazzurri.

A rappresentare la grande passione internazionale per il Club è stata la delegazione di spettatori composta dai due club di Hong Kong, Inter Club Hong Kong e Inter Club Hong Kong Amala, al quale si è unito un gruppo di soci degli Inter Club Great China, Inter Club Beijing, Inter Club Japan, Inter Club Indonesia e Inter Club Interisti Indonesiani. Un colpo d'occhio sugli spalti che ha testimoniato ancora una volta la dimensione globale della famiglia nerazzurra.

Al termine dell'allenamento, quaranta tifosi hanno vissuto un'esperienza esclusiva partecipando a un Meet&Greet con la squadra: un momento speciale, impreziosito anche dalla presenza della Legend nerazzurra Christian Vieri. Per i tifosi foto e autografi e un momento speciale per costruire ricordi indimenticabili e condividere l'amore per i colori nerazzurri.

(inter.it)