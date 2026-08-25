Squadra al lavoro per preparare la trasferta di Cagliari, valida per la seconda giornata di campionato
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Giornata di lavoro per l'Inter, che si prepara in vista della prima trasferta del nuovo campionato: dopo il debutto vincente a San Siro contro il Monza, i nerazzurri sono attesi dalla sfida contro il Cagliari in programma domenica 30 agosto all'Unipol Domus, con il fischio d'inizio alle 20:45.
La squadra ha svolto una seduta di allenamento nella giornata di martedì 25 agosto all'Inter Training Center - in memory of Angelo Moratti, agli ordini di Cristian Chivu e del suo staff.
Primo allenamento per Curtis Jones, che per la prima volta si è allenato con i compagni dopo il suo arrivo dal Liverpool in nerazzurro.
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