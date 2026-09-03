Cristian Chivu ha scelto 8 titolari per Inter-Napoli di sabato, restano da assegnare tre maglie. E c'è una possibile data di rientro per Djed Spence.
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Cristian Chivu ha scelto 8 titolari per Inter-Napoli di sabato, restano da assegnare tre maglie per Sky Sport. E c'è una possibile data di rientro per Djed Spence, che ancora non ha esordito in nerazzurro.
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Inter-Napoli, 3 maglie da assegnareIn porta ci sarà Martinez, in difesa per Sky ci sarà Bisseck sul centro-destra e sul centro-sinistra è intoccabile Bastoni mentre resta da capire se al centro verrà confermato Akanji o se avrà spazio Stones.
Quattro maglie certe a centrocampo e un dubbio: partiamo dal ballottaggio tra Jones e Zielinski, si giocano loro una maglia. Le altre due in mediana saranno di Barella e Calhanoglu, con Diouf che tornerà a destra per Sky e Dimarco a sinistra.
In attacco la certezza è Lautaro Martinez, per l'ultima maglia a disposizione c'è Pio Esposito ancora in vantaggio su Thuram (potrebbe giocare dal 1' col Real Madrid).
Quando torna SpenceInoltre, da Appiano Gentile aggiornamenti anche su Spence: salterà Napoli e Real Madrid, da capire se tornerà in gruppo settimana prossima per strappare una convocazione con l'Udinese. Potrebbe essere la sua prima panchina, ma per ora il condizionale resta d'obbligo: prima deve tornare in gruppo.
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