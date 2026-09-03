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Cristian Chivu ha scelto 8 titolari per Inter-Napoli di sabato, restano da assegnare tre maglie per Sky Sport. E c'è una possibile data di rientro per Djed Spence, che ancora non ha esordito in nerazzurro.

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Inter-Napoli, 3 maglie da assegnare

In porta ci sarà Martinez, in difesa per Sky ci sarà Bisseck sul centro-destra e sul centro-sinistra è intoccabile Bastoni mentre resta

Quattro maglie certe a centrocampo e un dubbio: partiamo dal ballottaggio tra Jones e Zielinski, si giocano loro una maglia. Le altre due in mediana saranno di Barella e Calhanoglu, con Diouf che tornerà a destra per Sky e Dimarco a sinistra.

In attacco la certezza è Lautaro Martinez, per l'ultima maglia a disposizione c'è Pio Esposito ancora in vantaggio su Thuram (potrebbe giocare dal 1' col Real Madrid).

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Quando torna Spence

Inoltre, da Appiano Gentile aggiornamenti anche su Spence:. Potrebbe essere la sua prima panchina, ma per ora il condizionale resta d'obbligo: prima deve tornare in gruppo.