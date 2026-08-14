La squadra ha svolto una sessione mattutina d'allenamento all'Inter Training Center di Appiano Gentile
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La preseason nerazzurra si avvia verso la sua conclusione: in vista della prima partita di campionato in programma contro il Monza a San Siro sabato 22 agosto, i nerazzurri affronteranno il Real Betis di Siviglia allo stadio San Nicola di Bari alle 19:30 del sabato di Ferragosto.
In vista dell'amichevole contro gli spagnoli, ultimo impegno prima dell'inizio ufficiale della nuova stagione, la squadra ha svolto una sessione mattutina d'allenamento all'Inter Training Center di Appiano Gentile agli ordini di Cristian Chivu e del suo staff.
August 14, 2026
(Fonte: Inter.it)
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