Panucci: “Inter, mancato fuoco e ritmo. Ci si aspettava di più”

«Non era facile affrontare questa squadra, è rognosa, non ti fa giocare bene ma dai vice campione d'Europa ci si aspettava qualcosa di più. Ora diventa la seconda che tutti non vogliono. È andata così, si guarda avanti, ma ci si aspettava un po' più di fuoco, lo ripeto. Sicuramente è una squadra più consapevole ma in CL ci sono squadre superiori alla Real Sociedad e si fa tosta per l'Inter. Se hanno tradito gli attaccanti? No, è stata una partita lenta, quasi con ritmo da amichevole. Le riserve non hanno fatto benissimo? Sì, quando giochi a bassi ritmi si ripercuote su tutti i giocatori. In senso generale, partita negativa».