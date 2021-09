Inter, non solo Lautaro: “Club pronto a rinnovare questi 4 top della rosa”

Marotta e Ausilio hanno trovato l’intesa con l’agente dell’argentino per rinnovare il contratto fino al 2025 a 6 milioni di euro a stagione più bonus

Si comincia con Lautaro Martinez . Chiuso infatti il mercato dedicato alla riduzione dei costi, ora parte l'operazione rinnovi in casa Inter, con l'argentino che sarà il primo di una lunga serie di calciatori ai quali verrà prolungato il proprio contratto. Spiega infatti Tuttosport: "Marotta e Ausilio hanno trovato l’intesa con l’agente dell’argentino per rinnovare il contratto fino al 2025 a 6 milioni di euro a stagione più bonus. Il “Toro” sarà il nuovo uomo copertina dell'Inter. Lautaro, dopo i pruriti-Barcellona della primavera-estate 2020, attratto dai milioni catalani e dall’idea di giocare con l'amico Messi, ha sposato la causa nerazzurra.

A Milano sta bene, qui è nata sua figlia e non sembra avere intenzione per il momento di provare nuove esperienze. Lautaro dopo Bastoni, il cui contratto era stato rivisto prima degli Europei, con prolungamento fino al 2024 e aumento dell’ingaggio fino a 2.8 milioni più bonus. I prossimi giocatori che dovranno ridiscutere i propri accordi sono Barella (2024, ma ingaggio da 2.5 milioni che andrà alzato, anche per una vecchia promessa), Brozovic (2022, si attendono il padre Ivan e un legale per prolungare e aumentare stipendio intorno a 4.5/5 milioni in linea con Calhanoglu), De Vrij e Skriniar (entrambi 2023)".