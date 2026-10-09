Domani partirà il tour de force dell'Inter: nove partite in 29 giorni, la media di una partita ogni tre giorni. Per questo Cristian Chivu avrà bisogno di tutta la rosa per superare un periodo ricco di impegni che richiederà un dispendio di energie massiccio. Come sottolinea Tuttosport, il tecnico nerazzurro dovrà essere molto bravo a sfruttare tutte le opzioni a sua disposizione. "Serviranno buon senso, intelligenza e magari qualche pasticca di antidolorifico per evitare possibili mal di testa. Perché il tecnico romeno avrà diversi nodi da affrontare nel prossimo mese".

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"Per esempio, già domani contro il Parma, l'allenatore nerazzurro dovrà scegliere chi schierare in porta. La logica porta a pensare che toccherà per la prima volta a Provedel. Pepo finora ha convinto a metà ed è chiaro che una grande prova di Provedel potrebbe aprire un ballottaggio a più ampio raggio. Sempre contro il Parma, dovrebbe rifiatare Akanji. Al centro, considerando l'infortunio di Stones, ci sarà dunque Bisseck. Il tedesco, fresco di chiamata di Klopp, è senza dubbio il centrale più rapido a disposizione di Chivu e non è da escludere che possa essere riproposto in futuro al centro".

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"Per due inglesi ko, ecco che tornerà finalmente a disposizione Spence. L'ex Tottenham inizierà dalla panchina, ma presto entrerà nelle rotazioni anche se Chivu dovrà essere bravo a gestire l'alternanza con Diouf. L'infortunio di Jones aprirà spazi a quei centrocampisti che lo reclamano, in primis Sucic - il croato lo ha pure fatto capire a voce - ma anche Stankovic. Chivu lo ha voluto tenere, ora dovrà trovare il modo di dargli fiducia. Quella che il tecnico ha già dato ad ampie "secchiate" a Pio Esposito. Ora però c'è lo step successivo: fare in modo che l'azzurro non sia solo la prima alternativa a Lautaro e Thuram, ma diventi un loro pari in tutto, una sorta di terzo attaccante titolare".

(Tuttosport)