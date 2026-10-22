Dopo i primi 45 minuti giocati sotto ritmo, l'Inter, come accaduto a Bologna, gioca un ottimo secondo tempo e soprattutto conquista tre punti fondamentali per il cammino in Champions League. Il giorno dopo la gara di San Siro, il Corriere della Sera analizza la vittoria della squadra di Chivu.

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"Mancava solo l’Inter all’appello. E impaurita, bruttina, in 10 per l’espulsione a metà ripresa di Bastoni e sull’orlo di una crisi di risultati in Champions, la squadra di Chivu ritrova la vittoria che le mancava da gennaio a Dortmund, grazie al gol di Carlos Augusto nel finale su palla deliziosa dell’eterno Mkhitaryan. E assieme ai primi tre punti che la rimettono in carreggiata nel maxi girone, improvvisamente contro lo Shakhtar i campioni d’Italia ritrovano soprattutto sé stessi nelle difficoltà, con San Siro che brontola e poi canta felice, al termine di una serata che non sgombra tutti gli interrogativi sulla tenuta europea, ma alleggerisce la pressione sui nerazzurri".

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"Nel finale il discusso Pepo Martinez, i cui errori avevano avuto un peso decisivo nelle sconfitte con Real e Bruges, è decisivo con due parate sugli ultimi assalti degli ucraini sempre più brasilianizzati: ma la bandiera verdeoro la sventola Augusto, che davanti a Ryznyk non sbaglia ed è decisivo come quattro giorni prima a Bologna, da buon gregario di lusso che trascina in volata i suoi compagni più celebrati. A partire da Bastoni, espulso perché spinge Ocheretko, mettendogli le mani in faccia, pochi minuti dopo aver allungato la mano sul collo di Alisson: una doppia leggerezza, francamente imbarazzante, che poteva costare molto caro all’Inter, ma almeno dà la scossa ai compagni, in un finale nervoso e convulso, dove il gesto tecnico che fa la differenza in una serata giocata a lungo con il braccino resta quello di Miki".

(Corriere della Sera)