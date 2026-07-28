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Un gradito ritorno nella sede dell'Inter: in viale della Liberazione si è presentato Fredy Guarin. L'ex centrocampista colombiano ha voluto lasciare un messaggio ai suoi vecchi tifosi: "Ciao interisti! Sono Fredy, sono tornato a casa! Sono molto contento, vi auguro una bella stagione!".