VIDEO / Rocchi contestato a Carrara con insulti e banconote sventolate in faccia

Il caso Rocchi si chiude con una richiesta di archiviazione che arriva anche per l'Inter che era stata iscritta in tempi recenti nel registro degli indagati perché si contestava all'ex designatore degli arbitri la frode sportiva e la combinazione per la designazione di arbitri preferiti dal club per le gare della Serie A.

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Un'ipotesi che non è stata comprovata e per la quale i pm hanno chiesto l'archiviazione. "Non risultano reazioni da parte del club in merito alla questione e non risulta arriveranno a livello ufficiale e formale. Ma risulta che nel club nerazzurro, come ribadito da Marotta prima di Torino-Inter, c'è sempre stata una reazione di assoluta tranquillità sull'operato dell'Inter e rimane questa serenità anche sul passaggio degli atti alla giustizia sportiva. La posizione del club non si è mai spostata su questo e continuano a rimanere le parole del presidente sulla totale estraneità ai fatti", ha spiegato a Skysport Matteo Barzaghi.

(Fonte: SS24)