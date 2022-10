Primavera, Inter in campo lunedì contro il Sassuolo: la designazione arbitrale

I nerazzurri di Chivu, reduci dalla sconfitta in Youth League, cercano ancora la prima vittoria in campionato

L'Inter di Cristian Chivu, reduce dalla sconfitta in Youth League contro il Barcellona, torna in campo per l'ottava giornata di campionato, dove cerca ancora la prima vittoria stagionale: la Primavera nerazzurra affronta lunedì pomeriggio il Sassuolo. L'incontro sarà diretto da Alberto Ruben Arena della sezione arbitrale di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti Ayoub El Filali di Alessandria e Nicola Di Meo di Nichelino.