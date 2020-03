Dries Mertens era obiettivo concreto dell’Inter per il prossimo anno. Tutto sfumato però con l’accordo per il rinnovo dell’attaccante col Napoli. TuttoSport spiega: “Il belga, infatti, era uno degli obiettivi sensibili di Marotta e Ausilio sul mercato degli svincolati, l’attaccante buono per ogni stagione, ideale da affiancare a Lukaku o un altro giocatore in virtù della grande duttilità tattica. Mertens ha invece trovato l’intesa con De Laurentiis per rimanere a Napoli“.