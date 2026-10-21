I nerazzurri scenderanno in campo mercoledì 21 ottobre alle 21:00 contro lo Shakhtar Donetsk. Tagliandi ancora in vendita
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Dopo la trasferta di campionato contro il Bologna, l'Inter ritrova subito San Siro per una nuova notte europea: i nerazzurri scenderanno in campo mercoledì 21 ottobre alle 21:00 contro lo Shakhtar Donetsk nella gara valida per la terza giornata della Fase Campionato della UEFA Champions League 2026/27.
Sono ancora disponibili i biglietti per assistere a Inter-Shakhtar: i tifosi possono acquistare i tagliandi su inter.it/tickets. Non solo: mercoledì 21 ottobre, giorno della partita, le biglietterie nei pressi dello stadio saranno aperte a partire dalle ore 18:00.
IL LIGHT SHOW CON LE TORCEIl Meazza si prepara a vivere un'altra notte europea: diverse le attività in programma per i tifosi nerazzurri. Come già accaduto prima di Inter-Club Brugge, il pubblico interista è chiamato a diventare protagonista prima del calcio d'inizio della gara, partecipando in prima persona con le torce dei propri smartphone allo speciale light show organizzato dal Club. Per farlo basterà inquadrare i QR code che saranno trasmessi sui maxischermi dello stadio.
INTER STORE E PUNTI VENDITAIn occasione di Inter-Shakhtar saranno attivi diversi punti vendita ufficiali nerazzurri nei pressi dello stadio, per permettere a tutti i tifosi di acquistare i prodotti Inter e prepararsi al meglio al matchday. Dall’abbigliamento ufficiale ai gadget dedicati, gli Inter Store offriranno un’esperienza completa per vivere l’atmosfera di San Siro già prima del fischio d’inizio.
L’Inter Store San Siro aprirà alle ore 19:00 all'apertura dei cancelli: discorso diverso per i punti vendita all'esterno dello stadio, che saranno attivi con largo anticipo. Game Day Nord, davanti alla biglietteria Nord, sarà aperto dalle 16:30, mentre il punto vendita Game Day Sud davanti al Gate 13 aprirà alle 16:00.
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