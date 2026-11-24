Dopo la trasferta contro l'Atalanta, l'Inter ritrova San Siro. I nerazzurri domani scenderanno in campo dove affronteranno lo Stoccarda nella gara valida per la quinta giornata della Fase Campionato della UEFA Champions League. La Gazzetta dello Sport analizza la squadra tedesca, in particolare i punti di forza.

"I ragazzi di Hoeness, figlio di Dieter e nipote di Uli, in Champions hanno collezionato sette punti. In campionato sono a 13. Nell'ultimo turno hanno pareggiato 0-0 con lo Schalke 04. Squadra ostica, difficile da leggere, capace di segnare 27 gol in 16 partite. Football Meets Data aveva sentenziato il "miglior calendario di tutta la Champions" a inizio competizione. Fin qui hanno battuto Viking e Slovan Bratislava, pareggiato 1-1 con l'Atletico e perso con il Galatasaray".

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I DUE ATTACCANTI

"Ermedin Demirovic è la punta dello Stoccarda. Quest'anno ha segnato 9 gol in 16 partite, di cui quattro nella grande coppa in altrettante gare. Dal 2024 a oggi ha segnato 41 gol in 103 partite con lo Stoccarda. Nel 2025 ha vinto la Coppa di Germania. La storia di Deniz Undav è il manifesto del sacrificio. A 17 anni fu scartato dal Werder Brema perché era "troppo basso" - parole di un vecchio scout -, così inizia a lavorare in fabbrica per duecento euro al mese. Prima di emergere al St. Gilloise, in Belgio, s'è fatto largo nelle serie minori tedesche. Grazie ai gol con lo Stoccarda - 59 in 4 anni - è arrivato anche in nazionale. Media invidiabile: 9 reti in 13 partite".

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JELTSCH E NON SOLO

"Lo Stoccarda ha dei giocatori niente male. Il primo: zoom su Jamie Leweling, 25 anni, esterno offensivo nato a Norimberga. La stagione scorsa ha centrato 11 gol e altrettanti assist: non male. Un altro da tenere d'occhio è Maximilian Mittelstadt, terzino sinistro offensivo. Quest'anno ha segnato due gol e servito un assist. Fari anche su Bilal El Khannouss, fantasista marocchino riscattato in estate per circa 20 milioni. Due gol a referto. Chiudiamo con un difensore di vent'anni. Il titolare della retroguardia è Finn Jeltsch, 2006, partito dal 1' in Bundesliga in sette occasioni su dieci".

(Gazzetta dello Sport)