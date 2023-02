Primavera, Giudice Sportivo: Inter, una giornata di squalifica per Fontanarosa

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni in merito all'ultima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, reduce dal successo per 2-0 contro il Torino, nel prossimo turno (in programma sabato 25 febbraio sul campo del Verona alle ore 12:30) dovrà fare a meno di Alessandro Fontanatosa, squalificato per una giornata dopo l'ammonizione rimediata domenica pomeriggio in regime di diffida.