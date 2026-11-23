Mercoledì 25 novembre alle ore 21:00 l'Inter affronterà lo Stoccarda a San Siro per la quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League
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Mercoledì 25 novembre alle ore 21:00 l'Inter affronterà lo Stoccarda a San Siro per la quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27.
Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di martedì 24 novembre.
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Ore 10:30 Allenamento Stoccarda | VfB-Clubzentrum, Stoccarda
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Ore 11:00 Allenamento Inter | Inter Training Center, Appiano Gentile
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Ore 14:30 Conferenza Stampa ufficiale Inter | Inter Training Center, Appiano Gentile
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Ore 18:00 Conferenza Stampa ufficiale Stoccarda | San Siro, Milano
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