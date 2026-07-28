L’Inter si prepara ad accogliere John Stones. Nella giornata di ieri il club nerazzurro ha accelerato per il difensore inglese classe 1994, svincolato dopo la fine dell’avventura durata dieci anni con la maglia del Manchester City e reduce dai Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti con la sua Inghilterra.

Proprio a proposito della Coppa del Mondo, Opta fornisce un dato interessante che riguarda proprio John Stones.

Il difensore inglese ha, infatti, stabilito un nuovo record:

“È il giocatore con la percentuale più alta di passaggi riusciti (95.3%) ai Mondiali negli ultimi 60 anni (dal 1966) - min. 700 passaggi tentati”.

95.3% - John #Stones è il giocatore con la percentuale più alta di passaggi riusciti (95.3%) ai Mondiali negli ultimi 60 anni (dal 1966) - min. 700 passaggi tentati. Metronomo. pic.twitter.com/i1JAu3nyx6 — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 28, 2026

John Stones ha collezionato cinque presenze, di cui tre da titolare contro Croazia, Norvegia e Argentina, mentre è subentrato nelle due sfide a eliminazione diretta contro RD Congo e Messico.