VIDEO FCIN1908 / Ausilio: "Ho sempre dato il massimo all'Inter. La cosa bella è che i tifosi..."

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Durante la puntata di Elastici si discute del valore dell'Inter e del fatto che sia la favorita per la conquista dello scudetto. Il parere di Giuseppe Pastore e Massimo Ambrosini:

Pastore: "Inter strafavorita sì, ma la Roma non si staccherà come successo lo scorso anno a febbraio marzo. Inciderà l'Europa, credo che questa Inter sia da prime 8 in Champions e credo che sarà l'italiana che farà più strada. La Roma è molto convinta del fatto di volerci provare. Dipende tutto dalla Roma. La serenità dell'Inter di vincere questo scudetto dipenderà da quanto starà attaccata la Roma più a lungo possibile".

Ambrosini: "Inter favorita, non strafavorita come lo era all'inizio. Se guardi la Roma rispetto a prima hai la percezione che le partite con le squadre medie le vince. Dipende quanto sarà in grado negli scontri con le squadre forti di gestire".