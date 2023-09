Inter, Stramaccioni: “Derby? Finisce così. Ecco quale mi ha fatto più godere”

«Leao sarebbe una ciliegina straordinaria sulla torta quasi perfetta che è l’Inter. Il 3-5-2 non è il suo modulo, ma è così forte che funzionerebbe bene».

Uno scudetto a testa negli ultimi tre anni, la semifinale di Champions, San Siro sempre sold out. È abbastanza per dire che Milano è di nuovo la capitale del calcio italiano?

Per Inzaghi l’obiettivo stagionale dichiarato è «la seconda stella». Per Pioli «provare a vincere qualcosa». Meglio la chiarezza o la prudenza, nella comunicazione?

«Bisogna sempre dire la verità. Ma la verità va gestita. Le parole dette in pubblico arrivano nello spogliatoio. L’Inter si è giocata alla pari una finale di Champions e deve puntare per forza allo scudetto. Il Milan dal finale della scorsa stagione è uscito un po’ con le ossa rotte. Fa quindi bene Pioli ad alzare l’asticella, ma con moderazione».

«Come gioco, il 4-2 con gol di Maicon contro il Milan di Allegri. Col cuore dico l’1-0 in dieci, con gol di Samuel».

«L’1-1 con pareggio di Schelotto mi ha lasciato l’amaro in bocca».

«Siamo solo alla 4ª giornata, non mi aspetto speculazioni tattiche, ma un derby aperto. Dico 2-2».

