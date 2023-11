Inter, superata quota 30 punti dopo 12 giornate di Serie A per la seconda volta

Missione compiuta per l'Inter, che batte 2-0 il Frosinone e risponde al successo della Juventus, riportandosi in testa alla classifica. I nerazzurri affrontano così la sosta per le Nazionali al primo posto, con 31 punti conquistati nelle prime 12 giornate. Superata quota 30, un record per il club di viale della Liberazione nell'era dei 3 punti a vittoria.