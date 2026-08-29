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Dopo aver smaltito qualche noia al polpaccio, Marcus Thuram in settimana è tornato ad allenarsi in gruppo ad Appiano Gentile. Un'ottima notizia per Chivu, che sa quanto il francese sia importante per la sua Inter:

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"Questa settimana ha cominciato ad allenarsi insieme ai compagni, sembra aver messo alle spalle i problemi a un polpaccio accusati durante il Mondiale. Con una struttura come la sua, la “medicina“ migliore per una condizione non al top è giocare, mettere in moto la macchina".

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"Chivu lo aspetta, cosciente che il francese può essere un importante ago della bilancia per le fortune nerazzurre. Nel finale della passata stagione lo è stato, quando le partite sono diventate importanti. Ha messo il marchio contro Roma e Como, una doppietta di partite in calendario che lo stesso tecnico, ex post, ha indicato come un passaggio cruciale nella strada verso lo Scudetto".

(Fonte: Il Giorno)