La tournée estiva tra Hong Kong e Australia ha portato all'Inter ricavi già fatturati per 4,8 milioni di euro. Il dato emerge dal bilancio consolidato al 30 giugno 2026, visionato da FCInter1908.it, che permette di conoscere le prime cifre economiche legate alle amichevoli disputate dai nerazzurri durante la preparazione della stagione 2026/27.

Il viaggio tra Asia e Australia, che ha portato la squadra di Cristian Chivu anche a Perth, non è stato soltanto un'occasione per preparare la nuova stagione e incontrare i tifosi dall'altra parte del mondo. Ha avuto anche un ritorno economico importante, come confermano i conti ufficiali della società.

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Inter, 4,8 milioni già fatturati per le amichevoli estive

L'Inter indica espressamente

Si tratta di somme che il club aveva già fatturato entro il 30 giugno, ma che non potevano essere inserite tra i ricavi della stagione 2025/26, perché le partite si sarebbero disputate soltanto nelle settimane successive.

Per questo motivo i 4,8 milioni sono stati rinviati contabilmente all'esercizio 2026/27, quello nel quale l'Inter registrerà i ricavi delle amichevoli.

Un dettaglio importante: il bilancio conferma la fatturazione anticipata, ma non specifica se tutte le somme fossero già state effettivamente incassate.

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Quanto è costata la tournée all'Inter? Le prime cifre

Nel documento compare anche una voce relativa alle spese sostenute per la preparazione estiva, riferiti al ritiro svolto in Germania e alle successive amichevoli disputate in Australia e a Hong Kong tra luglio e agosto.

Anche queste spese sono state rinviate contabilmente alla stagione 2026/27, alla quale si riferiscono.

Inter, il mercato internazionale porta nuovi ricavi

La tournée rientra nella strategia dell'Inter di rafforzare la propria presenza all'estero. Lo stesso presidente Giuseppe Marotta, nella lettera agli azionisti che apre il bilancio, sottolinea l'importanza del viaggio tra Hong Kong e Perth per la crescita internazionale del marchio nerazzurro.

Il club punta a raggiungere un numero sempre maggiore di tifosi fuori dall'Italia, sfruttando anche le amichevoli estive per sviluppare le proprie attività commerciali.

E i primi numeri economici sono già presenti nel bilancio: 4,8 milioni di euro fatturati per le partite in Asia e Australia, destinati a entrare nei ricavi della stagione 2026/27.