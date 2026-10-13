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Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini, per parlare dei problemi offensivi della Juventus di Spalletti è tornato a parlare di Mauro Icardi, svelando un retroscena su Wanda Nara e Tiki Taka:

"Mi viene in mente un flash su Icardi: quando l'Inter era da quinto/sesto posto, a Spalletti va riconosciuto che riesce a far arrampicare l'Inter fino al quarto posto dopo Inter-Empoli. Ma quando c'è Wanda Nara, quando c'era Tiki Taka e i casini, sai cosa diceva Wanda? Chiedeva perché Spalletti non provava a far giocare insieme Lautaro e Icardi. Non l'abbiamo trattata da fessacchiotta, questo è passato in secondo piano perché era un'indicazione tecnico-tattica che non andava sbeffeggiata.

Di quell'Inter rimarrà il rimpianto di non aver visto insieme Lautaro e Icardi. Qualcuno dirà che Lautaro era giovane ma, oh, era Lautaro eh. Come ha fatto coppia con Lukaku dopo, non poteva fare coppia con Lautaro? Ed era Spalletti l'allenatore in quel momento. Ora vedo la Juve fissata con le due ali a piede invertito, sembra di vedere ogni volta la stessa partita. Poi quando giocano insieme Kolo Muani e Woltemade, la Juve qualcosa crea"