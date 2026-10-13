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Ci sono importanti aggiornamenti sulla formazione dell'Inter per la seconda giornata di Champions League contro il Bruges, match con calcio d'inizio alle 21 a San Siro.

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Da ieri si parlava di un ballottaggio in cabina di regia, con Calhanoglu e Stankovic a contendersi una maglia da titolare. Stankovic che tra l'altro è un ex di turno dopo la grande stagione in Belgio l'anno scorso.

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Secondo quanto riportato da Sky Sport, arrivano conferme in merito alla presenza di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco dovrebbe guidare il trio di centrocampo composto poi da Zielinski e Barella, entrambi a riposo contro il Parma. Altra panchina, dunque, per Stankovic. In attacco, poi, giocano Thuram e Lautaro, con Pio Esposito e Bonny in panchina.