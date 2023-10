Inter, che numeri: miglior differenza reti d’Europa. E in trasferta è un bunker

Inizio di stagione decisamente positivo per i nerazzurri, che in Serie A stanno facendo resgistrare dati da record

L'inizio di stagione dell'Inter è stato decisamente positivo: prima in Serie A, prima nel girone di Champions, una sola sconfitta in 13 partite ufficiali fin qui disputate. Per quanto riguarda il cammino nei confini nazionali, i nerazzurri stanno dimostrando efficacia e compattezza. A tal proposito il Corriere della Sera sottolinea due aspetti: "La squadra di Inzaghi deve ancora subire un gol fuori casa e ha la miglior differenza reti (più 20) tra le squadre in testa nei 5 principali campionati d'Europa".