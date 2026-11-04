Dopo la sconfitta nel derby, l'Inter torna a vincere e centra la seconda vittoria consecutiva in Champions League. I nerazzurri al De Kuip travolgono il Feyenoord e guardano alla gara col Como con maggiore fiducia. La risposta che voleva Chivu è arrivata ed è stata importante perché la squadra ha dimostrato di poter mantenere la concentrazione per tutti i 90 minuti, basta volerlo.

"Dopo il derby e tutto ciò che ha provocato, il viaggio a Rotterdam poteva essere una trappola. Brava l’Inter a disinnescarla subito, con Bisseck travestito da attaccante. Come già contro lo Shaktar, Inter molto più italiana di quanto non fatto con Real Madrid e Bruges, blocco basso quando necessario e mai 40 metri alle spalle della linea difensiva. Il gol in avvio, segnato anziché subito fa tutta la differenza del mondo", sottolinea il Giornale.

Getty Images

"Complicata ma non sofferta solo la mezzora che va dal primo al secondo gol, col Feyenoord che prova a sfruttare la spinta del suo pubblico e soprattutto quella dell’algerino Hadj Moussa, ala dal calcio un po’ presuntuoso, ma certo non semplice da marcare, con Zielisnki e Calhanoglu costretti a turno ad aiutare Dimarco. Suo non a caso l’unico pericolo per Martinez, oltre ovviamente a quelli che il portiere continua a causarsi giocando con i piedi, ma lì c’è da abituarsi, prendere o cambiare".

Getty Images