Repubblica – Inter, Inzaghi ha trovato il rimedio alla “strategia Real Sociedad”

Il passaggio del turno in Champions League con due gare di anticipo, ma non solo. Secondo Repubblica, l'Inter torna a casa con una nuova consapevolezza tattica: "I nerazzurri hanno conquistato gli ottavi di Champions League con due giornate di anticipo, come non succedeva dal 2005 [...], in un girone che all'inizio sembrava equilibrato, ma che presto si è dimostratosemplicemente montato al contrario, con la Real Sociedad entrata da quarta ma già matematicamente qualificata e i campioni di Portogallo ad arrancare a zero punti, peggiore squadra dell'intero tabellone. Il 3-1 di San Sebastian rafforza i baschi al primo posto del gruppo: hanno sì 10 punti come l'Inter, e se il girone finisse oggi sarebbero in testa per differenza reti.