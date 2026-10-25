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"Il trucco dell'Inter". Così l'edizione online di Repubblica dopo la vittoria in rimonta dei nerazzurri contro la Fiorentina per 2-1. Ma di cosa si tratta? Ecco quanto evidenziato dal sito del quotidiano in seguito al successo della squadra guidata da Cristian Chivu.

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"Nel recupero di Inter-Fiorentina, prima che Zielinski calciasse il rigore decisivo, alcuni giocatori nerazzurri, guidati da Bisseck, si sono posti a protezione del dischetto, per evitare che qualche avversario potesse danneggiarlo di proposito coi tacchetti. Utile o meno che fosse questa precauzione, il risultato è stato quello sperato: De Gea battuto e 2-1 finale. Spesso, in passato, è successo che una squadra in difficoltà "zappasse" a pedate il dischetto. Meglio tutelarsi, devono aver pensato gli interisti", si legge.