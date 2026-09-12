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Dopo la trasferta europea in casa del Real Madrid, l'Inter si prepara a tornare in campo a San Siro per l'ultima volta prima della sosta delle Nazionali. I nerazzurri affrontano l'Udinese nel posticipo del lunedì sera: si gioca il 14 settembre alle 20:45. La squadra di Chivu si presenta al match a punteggio pieno dopo le vittorie contro Monza, Cagliari e Napoli, mentre l'Udinese arriva alla gara con 4 punti e dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio.

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I PRECEDENTI

Sono 106 i precedenti in Serie A tra Inter e Udinese, con un bilancio di 56 vittorie nerazzurre contro le 23 dei friulani, mentre 27 sono le sfide sono terminate in parità. Il bilancio delle partite più recenti sorride in maniera particolare all'Inter, che ha vinto 18 delle ultime 23 sfide contro l'Udinese in Serie A (2N, 3P). Le 56 vittorie totali dei nerazzurri sono inoltre il secondo miglior dato per una squadra contro i bianconeri: solo la Juventus ne ha ottenute di più (72), mentre la Roma è a quota 56 come l'Inter.

IL MOMENTO DEI NERAZZURRI

L'Inter, che ha vinto le prime tre gare di questo campionato con un punteggio aggregato di 8-3, ha la possibilità di collezionare quattro successi nelle prime quattro partite stagionali di Serie A per la nona volta nella sua storia: sei di queste sono arrivate dopo il 2000 (dopo 2002/03, 2015/16, 2017/18, 2019/20 e 2023/24). In casa i nerazzurri hanno mantenuto un ritmo elevato durante quest'anno: l'Inter ha segnato ben 36 reti in 13 incontri casalinghi nel 2026 in Serie A, una media di 2.8 a gara. Nel periodo, solo Bayern Monaco (42) e Real Madrid (37) hanno realizzato più gol in casa nei cinque grandi campionati europei (a 36 anche il Barcellona). I Campioni d'Italia hanno iniziato questa Serie A con numeri decisamente positivi: i nerazzurri sono la squadra con il dato più alto nel possesso palla (66%), nella percentuale di duelli vinti (61.6%) e tiri tentati (73)

LAUTARO E CALHA, 19 SU 19

Lautaro Martínez e Hakan Çalhanoglu sono gli unici due giocatori di questa Serie A che hanno segnato almeno un gol contro ciascuna delle 19 avversarie attualmente nel torneo. In particolare, per l'argentino sono sette le reti contro l'Udinese nella competizione, mentre per il turco sono due i centri contro i friulani.