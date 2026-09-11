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Tornerà in campo lunedì l'Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri sfideranno l'Udinese a San Siro, in un match che l'anno scorso finì con una vittoria dei friulani e significò la prima sconfitta per l'attuale allenatore interista. Ma i precedenti continuano a sorridere abbondantemente ai Campioni d'Italia. Questi infatti i dati proposti dal sito ufficiale del club:

"Sono 106 i precedenti in Serie A tra Inter e Udinese, con un bilancio di 56 vittorie nerazzurre contro le 23 dei friulani, mentre 27 sono le sfide sono terminate in parità.

Il bilancio delle partite più recenti sorride in maniera particolare all'Inter, che ha vinto 18 delle ultime 23 sfide contro l'Udinese in Serie A (2N, 3P). Le 56 vittorie totali dei nerazzurri sono inoltre il secondo miglior dato per una squadra contro i bianconeri: solo la Juventus ne ha ottenute di più (72), mentre la Roma è a quota 56 come l'Inter".