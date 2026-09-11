Le statistiche in vista dell'incrocio in programma lunedì sera al Meazza tra nerazzurri e friulani in posticipo di Serie A

Daniele Vitiello
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Tornerà in campo lunedì l'Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri sfideranno l'Udinese a San Siro, in un match che l'anno scorso finì con una vittoria dei friulani e significò la prima sconfitta per l'attuale allenatore interista. Ma i precedenti continuano a sorridere abbondantemente ai Campioni d'Italia. Questi infatti i dati proposti dal sito ufficiale del club:

inter udinese pronostico e quote

"Sono 106 i precedenti in Serie A tra Inter e Udinese, con un bilancio di 56 vittorie nerazzurre contro le 23 dei friulani, mentre 27 sono le sfide sono terminate in parità.

FC Internazionale v Udinese Calcio - Serie A

Il bilancio delle partite più recenti sorride in maniera particolare all'Inter, che ha vinto 18 delle ultime 23 sfide contro l'Udinese in Serie A (2N, 3P). Le 56 vittorie totali dei nerazzurri sono inoltre il secondo miglior dato per una squadra contro i bianconeri: solo la Juventus ne ha ottenute di più (72), mentre la Roma è a quota 56 come l'Inter".

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