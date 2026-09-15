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Due giornate di squalifica ad Aleksandar Kolarov, vice di Cristian Chivu, dopo l'espulsione ricevuta da Pairetto durante il primo tempo di Inter-Udinese.

Durante Il Processo del Lunedì su Rai Sport, Mauro Bergonzi, ex arbitro, spiega cos'avrebbe detto Kolarov al direttore di gara per essere espulso.

"Thuram trattiene Kabasele e viceversa: questa situazione ha fatto arrabbiare talmente tanto Kolarov che Pairetto, su segnalazione del quarto ufficiale, ha estratto il rosso. Kolarov chiede spiegazioni e chiede cos'avrebbe detto. Sta per uscire e inizia a dire a Pairetto: "Sei un ....one, ti devi vergognare". E poi finisce dicendo: "Sei una grande testa di...".